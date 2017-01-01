Мінфін влив у Приватбанк ще 16 млрд грн

Рішення про додаткову капіталізацію Приватбанку на загальну суму 38,5 млрд гривень було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 року

Завершено четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку. Його було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. У відомстві нагадують, що рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд гривень було



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Рішення про додаткову капіталізацію Приватбанку на загальну суму 38,5 млрд гривень було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 року

Завершено четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку. Його було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

У відомстві нагадують, що рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд гривень було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 року на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.

При цьому на виконання зазначеного рішення в липні 2017 року було здійснено викуп акцій додаткової емісії банку в обмін на облігації внутрішньої державної позики в обсязі 22,5 млрд грн.

«Рішенням наглядової ради Приватбанку від 18 грудня 2017 року затверджена переоцінка об’єктів операційної та неопераційної нерухомості, об’єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал. Результати переоцінки свідчать про те, що банк був у гіршому стані, ніж вважалось на момент переходу банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд грн», - інформує Мінфін.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Міністерство фінансів України на правах акціонера націоналізованого в грудні 2016 року Приватбанку поповнить капітал фінустанови на 16 мільярдів гривень до кінця року.