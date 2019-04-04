Світове виробництво автомобілів знизилося у 2018 році на мільйон одиниць



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Світове лідерство в автовиробництві в черговий раз підтвердила Китайська Народна Республіка

Світовий автопром закінчив рік з показником випуску 95 млн 635 тис. автотранспортних засобів

Світове автовиробництво в 2018 році зменшилося на 1,1% - це більш ніж один мільйон одиниць транспорту.

Про це повідомляє Всесвітня організація автовиробників OICA, інформує прес-служба «Укравтопрому».

Зазначається, що світовий автопром закінчив рік з показником випуску 95 млн 635 тис. автотранспортних засобів. В результаті, у співвідношенні з 2017 роком світове автовиробництво зменшилася на 1,1%, або на 1 036 833 од. автотранспорту. Традиційно левову частку в структурі глобального автовиробництва сформували легкові автомобілі, яких було випущено 70 млн 679 тис. шт. Однак, порівняно з попереднім роком, випуск легкових авто скоротився на 2,8%.

Схожа ситуація склалася і в частині важких вантажівок, виробництво яких знизилося на 3%, до 4,045 млн шт. Автобусний сегмент світового автопрому також закінчив рік падінням (-7,1%), випустивши трохи більше 275 тис. автобусів.

У той же час, виробництво легких комерційних автомобілів досягло показника 20 млн 636 тис. одиниць, що майже на 6% більше від результату 2017 року.

Світове лідерство в автовиробництві, незважаючи на чотиривідсоткове падіння річного обсягу, в черговий раз підтвердила Китайська Народна Республіка, з заводів якої минулого року вийшло 27,8 млн. одиниць автотранспорту. З цієї кількості автопромом Піднебесної було вироблено: 23,7 млн легкових автомобілів (-4,1% до 2017 року); 1,996 млн легких комерційних авто (+13%); 1,950 млн важких вантажівок (-17%) і 153 тис. автобусів (-14%).

Другими за обсягами автовиробництва стали Сполучені Штати Америки. Їх результат - 11,315 млн автотранспортних засобів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше. Річне виробництво легкових автомобілів у США склало 2,796 млн шт. (-7,8%); LCV - 8,190 млн шт. (+4%); важких вантажівок - 328,5 тис. шт. (+17%).

Країною-автовиробником №3 стала Японія, відзвітувавшись про виробництво 9 млн 728 тис. АТЗ і 0,4% зростання. Японський автопром минулого року випустив: 8,358 млн. легкових авто (+0,1%); 843 тис. од. LCV (+3,4%); 517 тис. шт. важких вантажних авто (+0,4%) і 9,6 тис. автобусів (-21%).

До слова, Ford припинить виробництво легкових автомобілів у Росії.