Ford припинить виробництво легкових автомобілів у Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: iStock

У майбутньому можливий повний вихід компанії Ford з РФ

Компанія відмовилася від випуску легкових автомобілів на російський ринок і припинить їх виробництво до кінця червня. Ford закриє два заводи і скоротить штат співробітників, залишившись в Росії тільки в сегменті легких комерційних автомобілів. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Акціонери спільного підприємства (СП) Ford Sollers проведуть реструктуризацію СП. «Реструктуризація бізнесу передбачає завершення виробництва легкових автомобілів до кінця червня 2019 року зі послідовним закриттям двох автомобільних заводів Ford Sollers в Набережних Челнах і Всеволожську, а також заводу двигунів в ОЕЗ «Алабуга» (м. Єлабуга)», - повідомила прес-служба Ford Sollers.

Реструктуризація спричинить значне число звільнень, додали в компанії. Скорочення проведуть за програмою добровільного звільнення з виплатою додаткових компенсацій.

У майбутньому можливий повний вихід компанії Ford з Росії. Для збереження виробництва, автомобільного концерну потрібен спецінвестконтракт, який, за даними «Коммерсанта», Ford підписувати не збирається.

Контрольоване Ford спільне підприємство з Sollers володіє трьома заводами в Росії. Завод у Всеволожську потужністю понад 160 тис. автомобілів на рік випускає седани, хетчбеки і універсали Ford Focus, седани Ford Mondeo. Завод в Набережних Челнах на 110 тис. штук випускає кросовери Ford Ecosport, хетчбеки і седани Ford Fiesta. У Єлабузі потужністю 85 тис. машин виробляються кросовери Ford Explorer і Kuga, LCV Transit. Також в Єлабузі роблять двигуни.