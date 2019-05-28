Світове виробництво сталі з початку року зросло на 4,8%



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Минулого місяця світове виробництво сталі склало 156,7 млн тонн

У квітні в Україні було вироблено 1,9 млн тонн, що на 12,6% більше, ніж в квітні 2018 року

Світове виробництво сталі з січня по кінець квітня 2019 року у 64 країнах, які прозвітували Всесвітній асоціації виробників сталі (World Steel Association, WSA) склало 599,857 млн тонн, що на 4,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише видання Мind з посиланням на дані організації.

За квітень цього року світове виробництво склало 156,7 млн тонн,що на 6,4% більше ніж у квітні 2018.

Україна, за звітний період, наростила випуск на 6,6% до 7,444 млн тонн. У квітні в країні було вироблено 1,9 млн тонн, що на 12,6% більше, ніж в квітні 2018 року.

Виробництво сталі в КНР в квітні 2019 року склало 85 млн тонн, що на 12,7% більше, ніж аналогічний період минулого року. Індія виготовила 8,8 млн тонн сталі за звітний період, що на 1,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Японія виготовила 8,6 млн тонн (менше на 0,8%, ніж минулого року).

В ЄС виробництво сталі в Італії в квітні цього року склало 2 млн тонн, що 5,7% менше, ніж в квітні 2018. Франція виготовила 1,3 млн тонн, що на 8,1% менше, ніж за звітний період минулого року. Іспанія за квітень виготовила 1,3 млн тонн, що на 4,4% нижче, ніж було за аналогічний місяць минулого року.

США прозвітували про показник у 7,4 млн тонн сталі, на 7,3% більше, ніж в квітні 2018.

Всесвітня асоціація виробників сталі – міжнародна асоціація виробників залізної і сталевої продукції. Асоціація об'єднує понад 170 виробників, національні та регіональні асоціації сталеливарної промисловості і стали, науково-дослідні інститути. Члени асоціації представляють близько 85% світового виробництва сталі. Це некомерційна організація зі штаб-квартирою в Брюсселі, Бельгії і має другий офіс в Пекіні (Китай).