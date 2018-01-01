Світовий банк підтримає Україну в майбутньому

Для отримання підтримки Україні потрібно відповідати деяким стандартам

Віце-президент Світового банку Сиріл Муллер заявив, що банк готовий підтримати Україну в майбутньому, але для того, щоб ця підтримка матеріалізувалася, економічна і соціальна політики України мають відповідати загальним цілям. Про це він заявив в інтерв'ю виданню ZN.UA. За його словами, політика повинна бути спрямована на посилення економічної



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Для отримання підтримки Україні потрібно відповідати деяким стандартам

Віце-президент Світового банку Сиріл Муллер заявив, що банк готовий підтримати Україну в майбутньому, але для того, щоб ця підтримка матеріалізувалася, економічна і соціальна політики України мають відповідати загальним цілям. Про це він заявив в інтерв'ю виданню ZN.UA.

За його словами, політика повинна бути спрямована на посилення економічної стабільності, стимулювати економічний розвиток, покращувати добробут людей. Як тільки будуть такі кроки з'являться, Україна зможе розраховувати на допомогу від міжнародних фінансових установ. Муллер відмітив, що Світовий банк обговорює з урядом проект програми прямої бюджетної підтримки України.

«По суті, ця допомога дозволить частково фінансувати витрати, пов'язані з борговими виплатами України. Програма передбачає надання 800 млн доларів гарантій уряду України. Також зараз ми обговорюємо ряд проектів в енергетичному секторі, сподіваємося залучити інвестиції і в ці проекти», - додав представник СБ.