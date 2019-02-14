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    Економіка та фінанси

    Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям

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    Сіріл Мюллер - Світовий банк планує надати $200 млн українським аграріям
    Сіріл Мюллер

    Гарантії українські аграрні компанії мають отримати до кінця червня 2019 року

    У Світовому банку готуються запустити програму з надання кредитних гарантій українським аграрним компаніям. Сума гарантій може скласти близько 200 мільйонів доларів.

    Зазначається, що гарантії українські аграрні компанії мають отримати до кінця червня 2019 року, коли у Світовому банку завершиться фіскальний рік.

    «Плануємо ще запустити програму на 200 млн доларів для підтримки росту сільського господарства в Україні. Ми намагаємося зробити так, щоб завдяки цій гарантії протягом цього фіскального року Україна залучила 1 млрд доларів», — повідомив віце-президент Світового банку з питань Європи і Центральної Азії Сіріл Мюллер в інтерв'ю «Економічній правді».

    За його словами, починаючи з наступного фіскального року (з 1 липня 2019 року) Світовий банк може виділити таку ж суму кредитних гарантій Україні.

    Світовий банк аграрії Україна фінанси
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