Своєчасний запуск енергоринку мінімізує залежність від імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, - Волинець



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Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

У Незалежній профспілці гірників запевнили: до запуску енергоринку з 1 липня вугільна галузь України готова

Своєчасний запуск ринку електроенергії мінімізує залежність України від імпорту ресурсу з Росії та Білорусі під час надзвичайних ситуацій в енергетиці. А також дозволить синхронізувати українську енергосистему з європейською. Про це йдеться у зверненні керівників Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця та Миколи Волинка до представників Верховної Ради та НКРЕКП.



Автори звернення наголошують на готовності вугільної генерації до роботи за новими правилами. «Станом на сьогодні вугільна генерація готова до старту ринку з 1 липня 2019 року. Протестовані новітні системи обліку та платформи, що дозволять уникнути ручного управління та зроблять процедуру купівлі/продажу електроенергії прозорою», - зазначають лідери профспілки.





Запуск ринку, на думку авторів звернення, забезпечить надходження додаткових інвестицій в галузь - орієнтовно понад 40 млрд.євро до 2030 року, які будуть спрямовані на модернізацію генеруючих потужностей та розподільчих мереж і енергооб’єктів. Що, в свою чергу, створить додаткові робочі місця.



Натомість його відтермінування спричинить низку проблем в галузі. «Зволікання з впровадженням у зазначені терміни нового ринку електроенергії призведе до некерованості у господарських взаємовідносинах між її виробниками та споживачами і відключенню державних підприємств з водопостачання, видобутку вугілля тощо», - застерігають керівники профспілки.