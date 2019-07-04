Tesla відзвітувала про рекордні продажі



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За підсумками другого кварталу компанія поставила 95,2 тисячі електромобілів

Компанія Tesla збільшила обсяги продажів своїх електромобілів на 51,1% за підсумками другого кварталу. Акції компанії відновили зростання після затяжного падіння, пов'язаного з побоюваннями щодо ймовірного банкрутства.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за підсумками другого кварталу компанія поставила 95,2 тисячі електромобілів. Більшість — електрокари Model 3. При цьому у першому кварталі обсяги постачання електромобілів складали 63 тисячі одиниць.

Нові статистичні дані позитивно вплинули на динаміку вартості акцій компанії, які зросли на 7,11%. Загалом, від початку року капіталізація Tesla впала на третину. Головною причиною цього було те, що інвестори побоюються ймовірного банкрутства компанії, у якої закінчуються обігові кошти.

За підсумками першого кварталу 2019 року Tesla отримала понад 700 мільйонів доларів збитку.