Tesla відзвітувала про рекордні продажі
За підсумками другого кварталу компанія поставила 95,2 тисячі електромобілів
Компанія Tesla збільшила обсяги продажів своїх електромобілів на 51,1% за підсумками другого кварталу. Акції компанії відновили зростання після затяжного падіння, пов'язаного з побоюваннями щодо ймовірного банкрутства.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що за підсумками другого кварталу компанія поставила 95,2 тисячі електромобілів. Більшість — електрокари Model 3. При цьому у першому кварталі обсяги постачання електромобілів складали 63 тисячі одиниць.
Нові статистичні дані позитивно вплинули на динаміку вартості акцій компанії, які зросли на 7,11%. Загалом, від початку року капіталізація Tesla впала на третину. Головною причиною цього було те, що інвестори побоюються ймовірного банкрутства компанії, у якої закінчуються обігові кошти.
За підсумками першого кварталу 2019 року Tesla отримала понад 700 мільйонів доларів збитку.