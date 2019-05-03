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    Економіка та фінанси

    Топ-3 сфер, де працює найбільше українців

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    Топ-3 сфер, де працює найбільше українців

    В першій трійці - дві бюджетні галузі

    Більше всього штатних працівників задіяно в промисловості. Як свідчать останні дані Держстату, в березні в промисловості були задіяні близько 1,9 млн робітників. При чому з початку року їх кількість зменшилась на 5 тисяч.

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    Друге місце займає освіта. В цій сфері задіяні 1,337 млн освітян.

    На третьому місці ще одна бюджетна сфера – охорона здоров’я. Штатних медичних працівників в Україні нараховується 882,1 тис.

    Всього ж в Україні обліковується трохи більше 7,5 млн штатних працівників (без урахування окупованих територій).

    Нагадаємо, на початок 2019 року в Україні зареєстровано 7 млн 190,5 тис. пенсіонерів.

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