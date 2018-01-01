Транзит аміаку територією України зупинено Екологічною інспекцією

Екологічна інспекція заборонила ОПЗ здійснювати перевалку аміаку

У морському порту «Південний» з 26 січня після завершення вантажних робіт затримано вихід морських суден «Кліппер Марс» і «Кліппер Венус» з вантажем надзвичайної небезпеки - аміаком, в обсязі понад 65 тис. тонн, - йдеться у зверненні власника вантажу ПАТ «Тольяттіазот» до прем'єр-міністра України



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Ілюстративне фото, джерело - прес-служба МТП "Южний"

Екологічна інспекція заборонила ОПЗ здійснювати перевалку аміаку

У морському порту «Південний» з 26 січня після завершення вантажних робіт затримано вихід морських суден «Кліппер Марс» і «Кліппер Венус» з вантажем надзвичайної небезпеки - аміаком, в обсязі понад 65 тис. тонн, - йдеться у зверненні власника вантажу ПАТ «Тольяттіазот» до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

За інформацією морського агента ПАТ «Тольяттіазот» - ТОВ «Українська морська транспортна компанія / УМТК», представники Державної екологічної інспекції в порту «Південний» відмовляють у здійсненні екологічного / радіологічного документального контролю вантажу, через порушення нібито допущених під час навантаження з боку ПАТ «Одеський припортовий завод» - відсутність робітничо-технічної карти ОПЗ. Водночас претензії до самого вантажу або суднам відсутні.

На думку ПАТ «Тольяттіазот», Державна екологічна інспекція порушує вимоги митного законодавства України та положення Кодексу торговельного мореплавства України, тому що досі не повідомила підстави затримання суден і вантажу ні капітанам суден, ні власнику вантажу - ПАТ «Тольяттіазот» або його морському агенту ТОВ «Українська морська транспортна компанія / УМТК», ні вантажовідправнику УДП «Укрхімтрансаміак», претензії ж до навантажувача не можуть бути підставою для відмови в проведенні екологічного / радіологічного контролю.

Як раніше писали вітчизняні ЗМІ, зупинка транзиту аміаку через територію України спричинить масштабні втрати УДП «Укрхімтрансаміак», зупинку перевалки АТ «Одеський припортовий завод», а також неотримання доходів бюджету від ренти за транзит аміаку в розмірі 1,13 млрд грн (або 100 млн. грн на місяць).

УДП «Укрхімтрансаміак» (УХТА) управляє українською частиною аміакопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса. ПАТ «Одеський припортовий завод» здійснює перевалку аміаку, що транспортується УХТА на кораблі.

Аміакопровід Тольятті-Одеса (АПТО) був побудований в кінці 70-х років для транспортування аміаку «Тольяттіазот» на експорт. Загальна продуктивність аміакопроводу складає 2,52 млн тонн на рік, з них 2,12 млн припадає на російські підприємства, а решта 400 тис. тонн поставляє український концерн «Стирол».

Протяжність аміакопроводу - 2,4 тис. км, з яких 1018 тис. км проходять територією України. До АПТО також підключені Россошанське ВАТ «Міндобрива» (Воронезька область, РФ).

Джерело: Hubs