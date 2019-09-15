Трильйон доларів: дефіцит бюджету США досяг семирічного максимуму



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Очікується, що США позичать більше трильйона доларів цього року

Дефіцит бюджету на 19% більший ніж на той самий період попереднього року

Дефіцит бюджету у США перевищив трильйон доларів за перші 11 місяців бюджетного року (з жовтня по серпень).

Про це пише «Голос Америки» з посиланням на дані міністерства фінансів США.

Зазначається, що дефіцит бюджету на 19% більший ніж на той самий період попереднього року. Востаннє борг держбюджету перевищував трильйон доларів на цей час у 2012 році.

Згідно до звіту міністерства фінансів США, урядові видатки зросли на 7% до 4,1 трильйона доларів. Податкові надходження зросли повільніше - на 3% до 3,1 трильйона доларів, зокрема через проведені адміністрацією Трампа скорочення оподаткування.

Завдяки високому економічому зростанню, дефіцит як частка ВВП знизився з 9% у 2009 році до теперішніх 4,5%.

Дефіцит бюджету в основому фінансується залученням боргових коштів. Очікується, що США позичать більше трильйона доларів цього року. Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв про свої наміри позбавити США іноземного боргу протягом восьми років, провівши нові переговори з торгівлі і забезпечивши високе зростання.

Все ж, державний борг США за часи його президентства зріс на 13% - з 19 трильйонів до 22,5 трильйона доларів.

До слова, 12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні.