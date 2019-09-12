Трамп відновлює військову допомогу Україні



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Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна «отримає гроші»

Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від міністерства оборони.

Про це повідомляє видання Defense News.

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер заявив, що про рішення щодо фінансування Конгресу повідомили 11 вересня. Ці гроші можуть почати використовувати через 15 днів після повідомлення, якщо не буде заперечень від Конгресу.

«Державний департамент оцінив подальші можливості щодо іноземного військового фінансування та додаткові можливості на рахунках у протидії російській агресії», - сказав Купер.

«Ми також надаємо підтримку зі знищення та зменшення конвенційного озброєння, а також зберігання зброї. Тож існує ціла низка допомоги з безпеки, яку ми окреслили та визначили для України», - додав він.

Через годину, під час слухання комітету з питань бюджету Сенату, сенатор Ліндсі Грем заявив, що фінансування України з боку міністерства оборони США також може бути продовжено, зазначивши, що Україна «отримає гроші».

Як відомо, наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

До слова, 10 вересня президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

Джерело: Європейська правда