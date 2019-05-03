У 2018 році «Миколаївгаз» приєднав до системи газопостачання близько 170 об’єктів новини компаній



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За словами керівництва «Миколаївгазу», через значне підвищення ціни на природний газ люди все частіше віддають перевагу альтернативним видам палива

У минулому році ПАТ «Миколаївгаз» приєднало до системи газопостачання 173 об’єкти. Будівельно-монтажні роботи з прокладання газових мереж було здійснено на 76 об’єктах за схемою стандартного приєднання і 97 – нестандартного.

В 2018 році Центр обслуговування клієнтів прийняв близько 400 заяв на приєднання до газорозподільної системи, серед яких 62 на стандартне приєднання до газової мережі та 317 – на нестандартне. У компанії відмічають, що як і у попередні кілька років, найбільше людей газифікуються саме в Миколаєві.

Нагадаємо, що ставки приєднання до газорозподільної мережі встановлюються Національною комісією з енергетики та комунальних послуг окремо для кожної компанії. Вартість послуги за стандартне приєднання на 2019 рік для Миколаївської області становить від 12 до 18 тис. гривень (без ПДВ), без урахування внутрішньобудинкових робіт.

«Останні кілька років прослідковується тенденція до зниження кількості бажаючих газифікувати свої помешкання. Через значне підвищення ціни на природний газ, люди все частіше віддають перевагу альтернативним видам палива», - розповідає директор технічний ПАТ «Миколаївгаз» Андрій Макаренко.

Для того, щоб приєднатися до газових мереж, необхідно просто звернутися до Центру обслуговування клієнтів ПАТ «Миколаївгаз» з необхідним пакетом документів. А далі фахівці компанії супроводжуватимуть та консультуватимуть замовника протягом усього процесу отримання послуги.