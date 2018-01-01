У 2018 році Україна не зможе наздогнати темпи зростання світової економіки – Устенко

Економіка України зростає повільнішими темпами, порівняно з іншими країнами світу - розповів експерт

На Всесвітньому економічному форумі президент України Петро Порошенко заявив про те, що в 2018 році зростання ВВП країни очікується у розмірі 3,8%. Проте Національний банк України та Кабінет Міністрів спрогнозував зростання лише на 3%. Однак навіть з результатом 3,8% економіка України зростає повільнішими темпами, порівняно з іншими країнами



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Фото: Главком Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко

Економіка України зростає повільнішими темпами, порівняно з іншими країнами світу - розповів експерт

На Всесвітньому економічному форумі президент України Петро Порошенко заявив про те, що в 2018 році зростання ВВП країни очікується у розмірі 3,8%. Проте Національний банк України та Кабінет Міністрів спрогнозував зростання лише на 3%. Однак навіть з результатом 3,8% економіка України зростає повільнішими темпами, порівняно з іншими країнами світу. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Я не дуже зрозумів звідки взялася цифра 3,8% зросту на цей рік, про які сказав президент Порошенко після зустрічі з Тілерсоном. Виходить, що Кабмін і Нацбанк не правильно прогнозує. Звідки взялася цифра 3,8% зростання», - говорить виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

За словами Устенка, 3% зростання ВВП - це поганий сигнал для України. Адже МВФ прогнозував зростання світової економіки на 3,9%

«Вони будуть рухатися зі швидкістю 3,9%, а ми - повзти зі швидкістю 3% в рік. Це означатиме, що розрив між нами значно збільшиться», - розповідає економіст

Також експерт зазначив, що важливою проблемою є те, наскільки ефективно використовується економічне зростання в Україні.

«Зважаючи на великий рівень олігархізації в Україні, можна поставити питання, хто ж скористається тими 3% зростання. Потрібно намагатися вирівняти життя населення. Економіка пов’язана з багатьма сферами, в тому числі й соціальними. Якщо результати економічного зростання не рівномірно розподілені, то буде зростати соціальна напруженість, що згодом призведе до політичних катаклізмів», - підсумував Устенко.

Нагадаємо, з 23- 26 січня у швейцарському місті Давос пройшов щорічний Всесвітній економічний форум, на якому були присутні понад 60 глав держав і урядів. Президент України Петро Порошенко, який також був присутній на заході, заявив, що Україна скоро зможе посісти місце серед перших 50-ти країн рейтингу Doing Business.

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