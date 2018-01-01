Усі обличчя Давоса-2018. Чим запам’ятався Всесвітній економічний форум

Невістка Порошенка, кава Кличка, круті віражі Трампа та вже традиційні шкарпетки Трюдо. Найяскравіші спогади про Давос-2018

26 січня у швейцарському Давосі завершися щорічний Всесвітній економічний форум. Цього разу він пройшов під гаслом «Створення спільного майбутнього в розділеному світі». На захід з’їхались понад 60 глав держав і урядів. Серед них був і президент України Петро Порошенко. Чому цьогорічний форум був особливим, про що говорили

Фото: AP

Невістка Порошенка, кава Кличка, круті віражі Трампа та вже традиційні шкарпетки Трюдо. Найяскравіші спогади про Давос-2018

26 січня у швейцарському Давосі завершися щорічний Всесвітній економічний форум. Цього разу він пройшов під гаслом «Створення спільного майбутнього в розділеному світі». На захід з’їхались понад 60 глав держав і урядів. Серед них був і президент України Петро Порошенко.

Чому цьогорічний форум був особливим, про що говорили світові лідери та які новини з Давосу везуть українські делегати?

Явлення Трампа народу

Вперше майже за 20 років на економічний форум у Давос завітав президент США. І саме це стало топ-подією.

Дональд Трамп вирішив повторити сміливий вчинок Білла Клінтона, який побував у Давосі 2000 році. Чи то з міркувань безпеки, чи то через спробу ефектної появи американський президент прибув на вертольоті у супроводі ще шести гелікоптерів. Разом із Трампом перебували сім міністрів його кабінету, в тому числі держсекретар Рекс Тіллерсон і міністр фінансів Стівен Мнучін. Перша леді Меланія Трамп поїздку проігнорувала.

У Давосі стався неприємний інцидент: авто з кортежу Трампа травмувало поліцейського.

Поліцейський, який чергував на перехресті біля готелю, побачив автівку з кортежу - білий BMW X5 зі швейцарськими номерами. Правоохоронець підняв руку і вийшов на дорогу, щоб зупинити авто, але водій його проігнорував, додав швидкості і зачепив поліцейського правим крилом машини. Офіцер встиг відскочити, після чого за білим BMW проїхали інші машини, що супроводжували президента США.

Пересічні громадяни Трампу не були раді. Вони вийшли на акції протесту.

Акція протесту проти Трампа

Україна відкрила свій дім

Ukraine House Davos – це невелике приміщення з сучасним дизайном з гаслом «Креативність. Інновації. Можливості».

Ukraine House Davos

Український Дім прикрашали роботи молодої української художниці Анни Звягінцевої. Майданчик працював з 22 по 26 січня і представляв нашу державу як перспективного партнера у галузях IT, агротехнологій, технологічних хабів, технології блокчейн і відновлюваної енергетики.

«За дивним збігом обставин «виставка народного господарства» Російської Федерації розмістилася через дорогу. Це велика триповерхова будова в традиційному стилі «руського міра», - ділиться враженнями на своїй сторінці у Facebook нардеп від БПП Мустафа Найєм.

Президент Порошенко у супроводі невістки

Юлія Порошенко була заявлена у програмі форуму як співзасновник технологічного кластеру Radar Tech и керівник проекту Agrohub. Вона закликала інвесторів вкладати гроші в український агробізнес. Щоб підтримати дружину, на форум також поїхав син глави держави Олексій Порошенко.

Щоб підтримати дружину, на форум також поїхав син глави держави Олексій Порошенко

Сам президент виступив 26 січня під час дискусійної панелі Центральна і Східна Європа: новий порядок денний для континенту.

Згідно з даними, опублікованими на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, Державне управління справами заплатило державному авіаційному підприємству «Україна» 1,65 млн. грн за переліт української делегації до Швейцарії.

Програма Порошенка

В «Українському домі» глава держави висловив впевненість у тому, що Україна скоро зможе посісти місце серед перших 50-ти країн рейтингу Doing Business. За його словами, понад 80 світових компаній звернулися до нього із проханням про зустріч для обговорення інвестиційних проектів.

Петро Порошенко

25 січня Порошенко провів зустріч з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Гарною новиною стало те, що Україна виконала 80% вимог МВФ і у травні зможе отримати $2 млрд. Після розмови з нашим гарантом Лагард відзначила: «Я дуже задоволена продуктивними переговорами з президентом Порошенком та членами його команди». Ці слова звучать на диво приязно після того, як Фонд розкритикував Порошенка за фігурування у «панамському скандалі» та за недосконалу пенсійну реформу.

25 січня Порошенко провів зустріч з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард

Порошенко зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. У п'ятницю ввечері ЗМІ продемонстрували кадри початку зустрічі без аудіосупроводу.

Згодом сам Порошенко розповів, що під час зустрічі обговорювалося розміщення миротворчої місії на Донбасі. «Не втрачаю оптимізму, що це може відбутися вже в 2018 році», - зазначив глава держави. Він також додав, що іншими темами розмови було постачання летальної зброї та інші безпекові питання.

Водночас Трамп не провів зустріч з Петром Порошенком. Причину цього, цитуючи самого Тіллерсона, пояснила у своєму Twitter журналістка американського телеканалу CBS Маргарет Бреннан. «Секретар Тіллерсон залишився в Давосі тільки для того, щоб зустрітися з українським президентом Порошенком. Тіллерсон сказав йому, що Трамп теж хотів зустрітися з ним, але не встиг. Трамп вже на шляху до Вашингтона », - написала вона.

Президент провів зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, на якій обговорили співпрацю між країнами. Зустріч була важливою після напруження, яке виникло між державами в останні роки. Після перемовин Порошенко заявив, що «Україна має дуже великий потенціал, і від нас залежить, наскільки ми зможемо цей потенціал реалізувати. Без інвесторів це буде дуже тяжко, наше завдання - переконати людей заходити в Україну, реалізовували свої проекти».





Петро Порошенко

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм колегою зі Швейцарії Іньяціо Кассісом. Вони підписали Угоду між урядом України та Федеральною Радою Швейцарії про здійснення оплачуваної діяльності особами, супроводжуючими співробітників дипломатичних представництв, консульських установ та постійних представництв при міжнародній організації. Клімкін запросив швейцарського колегу відвідати Україну.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм колегою зі Швейцарії Іньяціо Кассісом

Кава від Кличка

Мер Києва Віталій Кличко в кулуарах Українського дому в Давосі повідомив, що у столиці до середини 2018 року буде впроваджено єдиний електронний квиток для всіх видів наземного транспорту. Як обіцяли раніше представники КМДА, обладнання в транспорті для впровадження такої системи буде готове до кінця березня поточного року.

Мер Києва Віталій Кличко

Кличко також заявив про те, що всесвітня мережа кав’ярень Starbucks вивчає можливість виходу на український ринок. Мер столиці пообіцяв, що зробить все можливе, аби українці змогли спробувати якісну каву.

Кличко також заявив про те, що всесвітня мережа кав’ярень Starbucks вивчає можливість виходу на український ринок

У свою чергу позафракційний нардеп Борислав Береза, який також відвідав форум, саркастично зауважив у Facebook: «Те, що Кличко в Давосі заявляє про інтерес Starbucks до українського ринку - це добре. А ось те, що Starbucks про це мовчить, як убитий - це мене сильно бентежить. Думаю, днями проінформувати Троя Олстеда, що його компанія цікавиться виходом на український ринок. Нехай хоч в курсі буде».

Трамп змагався з невісткою Порошенка за інвесторів?

Під час свого виступу на Форумі 26 січня Трамп, як він і обіцяв напередодні у Twitter, закликав інвесторів у США. Він знову проголошував своє гасло «Америка понад усе», хоч і намагався його дещо пом’якшити – мовляв, це не означає «тільки Америка». «Як президент Сполучених Штатів я завжди буду ставити Америку на перше місце точно так само, як лідери інших країн повинні ставити на перше місце свої країни. Коли Сполучені Штати ростуть, світ зростає», - зазначив він.

Дональд Трамп

Європа не підтримала закликів Трампа об’єднатися

Італійський прем'єр-міністр Паоло Джентілоні відмежував Європу від США. «Керівники мають право захищати свою країну, своїх громадян і свою економіку, проте існує межа, - зауважив він. - Це рамки багатосторонніх договорів і правил, в яких ми живемо. Необхідно перезапустити Європу, щоб дозволити їй зіграти належну геополітичну роль в регіоні і в світі. Якщо виникне порожнеча, яку необхідно заповнити, Європа її заповнить»

Паоло Джентілоні (зліва) відмежував Європу від США

Франція оголосила про свій намір повернути втрачені позиції в Євросоюзі. Президент Емануель Макрон вийшов на трибуну із заявою про те, що «Франція повертається». Він розповів, що країна готова зробити, щоб здобути лідерство: «Ми спрощуємо і оптимізуємо процеси і спрощуємо бюрократію. Протягом останніх шести місяців ми скорочували кількість божевільних правил. Ми повинні гарантувати стабільність для людей. Ми прийняли всі ці заходи, проголосували за цю п'ятирічну стратегію по податках».

Емануель Макрон

Канцлер Німеччини Ангела Меркель приїхала у Давос вперше за останні три роки. Попередні два форуми вона пропустила, за припущеннями європейських ЗМІ, через Brexit і обранням Трампа президентом США. До речі, канцлер уникнула зустрічі з ним на цьому Форумі.

Свою промову Меркель присвятила питанню безпеки: «Ми завжди пишалися свободою пересування, але ніколи не думали про захист наших зовнішніх кордонів. Тепер ми працюємо над цією системою входу і виходу... Але треба розуміти, що проста ізоляція не допоможе нам захистити кордони. Нам потрібні хороші угоди з сусідами». «На жаль, зараз Європа не така активна в своїй зовнішній політиці, як хотілося б. Нам потрібно взяти на себе більшу відповідальність. Ми повинні взяти нашу долю в свої руки», - також сказала вона.

Ангела Меркель

Московські гастролі

Представництво Росії на Давоському форумі, пише «Голос Америки», виглядало дуже блідим. Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович намагався принизити значення міжнародних антиросійських санкцій, які тривають з 2014 року. Він назвав їх «незначною проблемою, на обговорення якої не варто витрачати багато часу». Віце-прем'єр навіть підкреслив, що це «не Росія ховається від діалогу, а мериканці ховаються від нас в Давосі. Це маленьке село, але вони не хочуть розмовляти, ховаючись від реальної дискусії».

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Росію у цьому році дати Україні спокій та поважати міжнародне законодавство. Про це він сказав під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» у Давосі. «Дайте Україні спокій. Ось таке моє послання», - наголосив він, відповідаючи на запитання щодо того, яке послання до Росії варто озвучити цього року.

Президент Польщі Анджей Дуда

Глобальний центр кібербезпеки

За підсумками Форуму вирішено створити Глобальний центр кібербезпеки у Швейцарії, метою якого є розбудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору. «Якщо ми хочемо запобігти настанню темних часів, нам треба наполегливіше працювати над тим, щоби досягнення і потенціал Четвертої промислової революції були у безпеці і під захистом на благо суспільства. Новий Глобальний центр кібербезпеки був створений як перша платформа для скорочення кібернетичних ризиків у дійсно світовому масштабі», - каже директор-розпорядник Всесвітнього економічного форуму і директор Глобального центру кібербезпеки Алоїз Звінггі.

Пристрасті, емоції та епатаж

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс знепритомнів на Форумі. Це сталося у середу, 24 січня, у другій половині дня під час дебатів на тему соціальної згуртованості. Після того, як Дастіс втратив свідомість, король Іспанії підвівся, щоб надати йому першу допомогу. 62-річному дипломату розстібнули сорочку, однак до тями він не приходив. Модератор викликала медиків і призупинила дискусію. Дастісу надали допомогу, йому стало краще, однак того дня він більше не супроводжував короля.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вкотре порадував публіку веселими шкарпетками. У перший день Форуму він вдягнув блакитні з великим чорним горохом. Такий самий принт був і на краватці Трюдо. На другий день в Давосі Трюдо віддав перевагу синім шкарпеткам з жовтими качечками.

Крім шкарпеток Трюдо соцмережі активно обговорювали куртку китайського мільярдера, засновника Alibaba Group Джека Ма.

Соцмережі активно обговорювали куртку китайського мільярдера, засновника Alibaba Group Джека Ма

Так, на бізнесмені була модель Montebello, доступна на сайті бренду тільки в жіночій версії. Ціна куртки - $795. Ма вже був помічений в цій же куртці раніше, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася в Нью-Йорку в січні 2017 року. Статки засновника Alibaba Group оцінюється в $48,2 млрд, він є найбагатшим громадянином Китаю.

Наталія Сокирчук, «Главком»