У Держстаті назвали області, в яких найбільше зросли ціни
- Сьогодні, 06:35
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За даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області
У Державній службі статистики назвали регіони, в яких найбільше зросли ціни у 2017 році. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.
Так, за даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%).
Разом з тим, найменший рівень інфляції в 2017 році зафіксовано у Чернівецькій (12,4%) та Дніпропетровській (12,8%) областях.
Раніше у Нацбанку розповіли, чому швидко зросли ціни.
Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.
У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.