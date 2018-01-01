У Держстаті назвали області, в яких найбільше зросли ціни

За даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області

У Державній службі статистики назвали регіони, в яких найбільше зросли ціни у 2017 році. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства. Так, за даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%). Разом з тим, найменший рівень інфляції в



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Найменший рівень інфляції в 2017 році зафіксовано у Чернівецькій

За даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області

У Державній службі статистики назвали регіони, в яких найбільше зросли ціни у 2017 році. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.

Так, за даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%).

Разом з тим, найменший рівень інфляції в 2017 році зафіксовано у Чернівецькій (12,4%) та Дніпропетровській (12,8%) областях.

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Раніше у Нацбанку розповіли, чому швидко зросли ціни.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.