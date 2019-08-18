У ДФС розповіли, скільки податків заплатили власники елітних автомобілів



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За один автомобіль в середньому сплачено 25 тисяч гривень транспортного збору

З початку року власники елітних автомобілів в Україні сплатили 90 млн. грн

У Державній фіскальній службі розповіли, що з початку року власники елітних автомобілів в Україні сплатили 90 мільйонів гривень транспортного податку.

Про це повідомляє dt.ua з посиланням на дані ДФС.

Зазначається, що за один автомобіль в середньому сплачено 25 тисяч гривень транспортного збору.

У ДФС вказали, що транспортний податок сплачують власники машин, вартість яких вище 1,57 мільйонів гривень, а вік не більше п'яти років.

Загалом ДФС зареєструвала на території України більше 3 500 елітних авто.

Всього 3 588 дорогих машин офіційно перебувають на території держави.

Нагадаємо, 25 травня закінчувався термін розмитнення «євроблях». Перед цим 16 травня Верховна Рада ухвалила рішення про подовження такого строку на 90 днів до 24 серпня 2019 року.

Президент Зеленський на початку липня обіцяв «євробляхерам» вирішити їх проблему.