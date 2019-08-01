Нефьодов пообіцяв навести порядок з «євробляхами»



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З 24 серпня в Україні почнуть штрафувати за нерозмитнені авто

Авто на іноземній реєстрації, які їздять в Україні роками, бути не повинно. Але має з’явитися можливість поставити такі автомобілі на українську реєстрацію не за завищеною ціною - щоб це не суперечило угоді про асоціацію.

Про це в інтерв'ю Thepage заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

«Головна проблема старих машин - в екології та сертифікації. Ми розберемося і наведемо там порядок», - підкреслив він.

Також Нефьодов сказав, що виступає за дешеві машини з Європи і за зниження податків і мит, щоб бюджет залишався збалансованим. Все необхідне для цього - індикативи, документи, прозорість та зручність всього процесу - з боку митної служби буде забезпечено.

Як відомо, з 24 серпня в Україні почнуть штрафувати за нерозмитнені авто.

Як повідомляв «Главком», 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Його переможцем став Максим Нефьодов.

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова главою Державної митної служби.

Новопризначений голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що система «електронна митниця» отримала достатнє фінансування та може бути запущена за рік.