У Дніпрі більше 70% підприємств обладнали лічильники газу засобами дистанційної передачі даних новини компаній



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Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для належної організації добового балансування

Близько 28% непобутових споживачів Дніпра та Дніпровського району ще не облаштували комерційні вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. Така вимога міститься в Кодексі газорозподільних систем з метою максимально точного контролю за обсягами споживання блакитного палива.

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідна для належної організації добового балансування на ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року. Відповідне обладнання комерційних лічильників гарантує автоматичне і точне надходження даних про обсяги спожитого газу до АТ «Дніпрогаз» в щоденному режимі.

«За відсутності у юридичних осіб – споживачів газу засобів дистанційної передачі даних спеціалісти нашої компанії збирають інформацію про обсяги за телефоном, через СМС або електронну пошту, а потім вручну заносять їх до бази даних. Така процедура забирає багато часу та створює ризик допущення помилок і неточностей щодо реальної картини обсягів споживання газу», - розповідає комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський.

Для облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних підприємці мають отримати у Оператора ГРМ технічне завдання та розробити проектну документацію. Монтажні роботи виконують спеціалізовані будівельно-монтажні підприємства, які мають дозвіл Управління Держпраці у Дніпропетровській області. Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на вузлі обліку здійснюється за участю Оператора ГРМ. Придбати прилади дистанційної передачі даних юридичні особи можуть у цілої низки постачальників на ринку.

Вимога про встановлення модемів дистанційної передачі залишається актуальною для 827 підприємств та організацій нашого міста. Технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів АТ «Дніпрогаз» по вул. Виконкомівській, 34. Вимоги до обладнання та зразки документів розміщені у вільному доступі на сайті компанії.

Нагадаємо, оснащення засобами дистанційної передачі даних для непобутових споживачів затверджено вимогами Кодексу ГРМ та мало бути виконано у строк до 1 травня поточного року. 17 травня 2019 року Постановою НКРЕКП № 750 була скасована вимога про встановлення засобів дистанційної передачі даних для споживачів з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річним обсягом споживання природного газу менше 10 тис. м куб. Тим самим держрегулятором пом’якшені умови надання послуги з розподілу природного газу для майже 1,3 тис. підприємців Дніпра та Дніпровського району.