У Франції провалюється план відмови від використання пестицидів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки використання пестицидів у Франції не скорочується, а, навпаки, росте

До 2020 року уряд Франції взяв зобов’язання суттєво скоротити використання пестицидів

Уряд Франції пообіцяв відмовитися від гліфосату до 2020 року. Однак наразі, використання фітосанітарних продуктів в країні не демонструє суттєвих тенденцій до зниження. Про це пише видання superagronom.com.

За словами Дідьє Гійома, міністра сільського господарства Франції, незважаючи на реалізацію проекту Ecophyto з добровільної відмови від гліфосату та численні національні плани по скороченню обсягів фітосанітарних продуктів, нинішні намагання відмовитись від використання пестицидів демонструють неоднозначні результати.

«Ми наближаємося до третього етапу реалізації проекту Ecophyto, але використання пестицидів у Франції все ще не скорочується, і нам необхідно домогтись більшого прогресу в цьому питанні», — зазначив Міністр.

Незважаючи на те, що перший етап Ecophyto був запущений в 2008 році, в період з 2014 по 2016 роки використання фітосанітарних продуктів у Франції збільшилося на 12%.

У 2017 році застосування пестицидів у Франції продовжувало зростати, збільшившись на 0,3%. Ця тенденція суперечить планам щодо скорочення кількості агрохімічних продуктів в сільському господарстві на 25% до 2020 року в порівнянні з 2008 роком і на 50% до 2025 року.

Нагадаємо, Еммануель Макрон пообіцяв до 2020 року повністю вилучити з гліфосат з сільськогосподарського використання.