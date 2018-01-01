У Гройсмана розповіли, за рахунок чого зростатимуть місцеві бюджети

У 2018-му взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів

З 2018 року усі 665 територіальних громад, в яких відбулись перші вибори, перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Серед них і ті, де перші місцеві вибори відбулися наприкінці 2017-го. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, інформує його прес-служба. За його



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У 2018-му взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів

З 2018 року усі 665 територіальних громад, в яких відбулись перші вибори, перейшли на прямі міжбюджетні відносини. Серед них і ті, де перші місцеві вибори відбулися наприкінці 2017-го. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, інформує його прес-служба.

За його словами, у 2018-му взаємовідносини з держбюджетом матимуть 1288 місцевих бюджетів. Серед них – 24 обласні, 148 – міст обласного значення, а також – Києва, 450 – районних та 665 бюджетів ОТГ. Базову дотацію отримуватимуть 930 місцевих бюджетів, реверсну – 223.

«Є деякі новації щодо доходів місцевих бюджетів. Вони отримають 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. Зарахування рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% – до бюджетів міст обласного значення, ОТГ, 2% – до обласних бюджетів, 2% – до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних, міських міст районного значення бюджетів. Також із цього року до місцевих бюджетів зараховуватимуть 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої групи – сільгоспвиробниками, торік зараховували 86%», — розповів Зубко.

Він наголосив, що держава і надалі фінансово підтримуватиме проекти інвестиційного та регіонального розвитку. Відповідні кошти передбачено держбюджетом. Зокрема, 6 млрд грн – за рахунок ДФРР, 5 млрд – субвенція на соціально-економічний розвиток територій, 1,9 млрд – субвенція на формування інфраструктури ОТГ, 5 млрд грн – субвенція на розвиток медицини у сільській місцевості. Також з 2018 року в складі спецфонду держбюджету створено Державний дорожній фонд обсягом 37 млрд грн. За його рахунок місцевим бюджетам передбачено 11,5 млрд грн субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності.

Загалом у держбюджеті передбачено 284 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам. Зокрема, виділено 61,7 млрд грн освітньої субвенції (на 22% більше від плану на 2017-й), 57,4 млрд медичної субвенції (на 5% більше від плану на 2017-й), 73,7 млрд на пільги й житлові субсидії, 59,9 млрд на допомогу родинам із дітьми.

«З огляду на чинні позиції місцевих бюджетів, вважаю, що головний кошторис країни-2018 є сприятливим до діяльності місцевих громад і загалом – до поглиблення децентралізації. Він дозволяє самоврядуванню нарощувати ресурсну базу, упорядкувати питання власності щодо об’єктів соціально-культурної сфери», — підкреслив урядовець.