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    Економіка та фінанси

    У Харкові зросло споживання природного газу

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    У Харкові зросло споживання природного газу

    Зростання обсягів споживання природного газу призвело до зростання заборгованості

    За підсумками 2018 року споживання природного газу в Харкові збільшилося на 8,2% у порівнянні з 2017 роком. Збільшення обсягів розподіленого природного газу зафіксовано для всіх категорій споживачів.

    В 2018 році ПАТ «Харківміськгаз» протранспортувало понад 1, 5 млн куб. м газу. Це майже на 114 млн куб. м більше, ніж в 2017 році.

    Найбільше зростання обсягів споживання показали побутові споживачі міста та підприємства теплокомуненерго. Вони збільшилися на 8,9% та на 11% відповідно. Така тенденція обумовлена  аномально низькою температурою повітря у березні минулого року і раннім настанням холодів наприкінці минулого року.

    Промислові підприємства також збільшили споживання на 8,2% або понад 13 млн кубометрів. Не відставали і релігійні організації, які додали близько 8%. Зростання обсягів розподілу природного газу очікувано призвело й до зростання заборгованості за послуги з розподілу. Лише заборгованість КП «Харківські теплові мережі» на кінець року перевищила 120 млн гривень.

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