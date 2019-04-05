У Канаді вперше випустили золоту монету у формі української писанки



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На монеті зображено дерев’яний український храм

Монета стане вже п’ятою «писанкою» у колекції канадського монетного двору, але вперше буде повністю виконана із золота

Королівський канадський монетний двір вперше випустив золоту монету у формі української писанки.

Про це йдеться на сайті Королівського канадського монетного двору.

Монета стане вже п’ятою «писанкою» у колекції канадського монетного двору, але вперше буде повністю виконана із золота. Цього разу на ній зображено дерев’яний український храм.

На аверсі монети традиційно викарбуваний профіль королеви Елизавети ІІ. Монета виготовлена із 58,5 гр чистого золота та має номінал у 250 канадських доларів, однак її викупна ціна - 5000 дол. Монета також має суттєво менший наклад, ніж її срібні попередники. Так, буде викарбувано усього 250 золотих писанок.

Автор дизайну монети - канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

До слова, нещодавно Нацбанк України презентував пам’ятні монети з нагоди надання Томосу.

Джерело: Укрінформ