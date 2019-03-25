Нацбанк презентував пам’ятні монети з нагоди надання Томосу



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Монети продовжують серію «Духовні скарби України»

В обіг пам’ятні монети будуть уведені 25 березня

Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що монети відкарбував український Монетний двір. На аверсі монети написано «від Хрещення до Томосу. Тисячолітній шлях Української церкви». На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Вселенського патріарха Варфоломія, який підписує Томос. Також розміщено напис: «Благословляємо та проголошуємо Православну церкву в Україні автокефальною».

Монети продовжують серію «Духовні скарби України». В обіг пам’ятні монети будуть уведені 25 березня 2019 року.

Раніше стало відомо, що Нацбанк вводить в обіг монети з нагоди надання Томосу номіналом 5 гривень, 20 гривень та 100 гривень.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).