У Києві у травні найбільше з усіх продуктів подорожчали фрукти та хліб
Фрукти подорожчали на 15,6%, а хліб – на 2,9%, - управління статистики
У Києві у травні у порівнянні з квітнем продукти харчування подорожчали на 0,9%. Про свідчать дані Головного управління статистики Києва.
За даними управління, найбільше подорожчали фрукти — на 15,6% та хліб – на 2,9%.
Також, зросла вартість риби та продуктів із риби – на 0,6%, сиру і м’якого сиру – на 1%, олії соняшникової – на 0,6%, цукру – на 1,4%.
Водночас, деякі продукти харчування подешевшали. Зокрема, овочі – на 0,5%, яйця – на 11,8%, молоко – на 0,4%, макаронні вироби – на 0,9%.
«Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%», - повідомляють у службі статистики.
Нагадаємо, в Україні подорожчали макарони і подешевшали яйця.
Як повідомлялося, напередодні святкових вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси).