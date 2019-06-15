У Києві у травні найбільше з усіх продуктів подорожчали фрукти та хліб



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Водночас подешевшали яйця, молоко і овочі

Фрукти подорожчали на 15,6%, а хліб – на 2,9%, - управління статистики

У Києві у травні у порівнянні з квітнем продукти харчування подорожчали на 0,9%. Про свідчать дані Головного управління статистики Києва.

За даними управління, найбільше подорожчали фрукти — на 15,6% та хліб – на 2,9%.

Також, зросла вартість риби та продуктів із риби – на 0,6%, сиру і м’якого сиру – на 1%, олії соняшникової – на 0,6%, цукру – на 1,4%.

Водночас, деякі продукти харчування подешевшали. Зокрема, овочі – на 0,5%, яйця – на 11,8%, молоко – на 0,4%, макаронні вироби – на 0,9%.

«Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%», - повідомляють у службі статистики.

Нагадаємо, в Україні подорожчали макарони і подешевшали яйця.

Як повідомлялося, напередодні святкових вихідних у Києві пройдуть масові ярмарки (адреси).