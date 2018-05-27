У Китаї зросли ціни на бензин і дизельне паливо

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Підвищення цін на нафтопродукти в Китаї в цьому році є вже п’ятим поспіль в цьому році

Державний комітет у справах розвитку і реформ КНР оголосив про рішення підвищити з 25 травня роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо.

Унаслідок зростання цін на нафту на міжнародному ринку роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Китаї зростуть на 260 юанів (близько 40,7 дол США ) і 250 юанів (близько 39,1 дол США) за тонну відповідно.

Це п'яте поспіль підвищення цін на нафтопродукти в цій країні в цьому році. Коригування проводиться відповідно до нещодавніх змін цінової кон'юнктури на міжнародному ринку і чинного в Китаї механізму утворення цін на нафтопродукти.

Держкомітет зажадав від провідних китайських нафтових компаній - PetroChina, Sinopec і CNOOC належним чином організувати виробництво і транспортування нафтопродуктів, і гарантувати стабільність ринкових поставок.

Джерело: Синьхуа