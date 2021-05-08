У квітні банки-банкрути продали активів на 35,6 млн грн

Усі кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків

Протягом квітня 2021 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) провів 428 відкритих електронних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються. З них 29 — результативні аукціони з реалізацією активів загальною сумою понад 35 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Станом на 1 травня 2021 року за результатами 29 успішних аукціонів отримано оплату за 10 лотами на загальну суму 3,5 млн грн, із 7 з них уже укладено договори купівлі-продажу активів.

Окрім цього, протягом квітня від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам виручено 460,189 тис. грн.

Решта торгів не відбулися через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

Успішно завершилися аукціони з продажу активів шести банків, а саме:

банк «Аркада» (земельні ділянки) — на суму 23,14 млн грн;

Родовід Банк (нерухоме майно; предмети нумізматики, фалеристики та активи культурної цінності; земельні ділянки; пул — автомобілі та основні засоби; комп’ютерна та офісна техніка) -на суму 8,5 млн грн;

ВТБ Банк (нерухоме майно, земельні ділянки, іпотека, транспорт) — на суму 2,04 млн грн;

Фідобанк (пул активів — автомобілі та основні засоби) — на суму 1,3 млн грн;

Чорноморський банк реконструкції і розвитку (нерухоме майно) — на суму 98,225 тис. грн;

банк «Фінанси та Кредит» (нерухоме майно) — на суму 41,057 тис. грн.

Усі кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямовує на розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків.

Аукціони з продажу активів проходять в електронній системі «Prozorro.Продажі» та на міжнародних майданчиках, за відкритою і прозорою процедурою. Кожен бажаючий може взяти участь у торгах, окрім позичальників і поручителів за кредитами. Переможцем аукціону стає той, хто запропонує найвищу ціну за лот.