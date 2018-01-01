У Міненерго призначили 10 фахівців з реформ із запланованих 63

Міненерго планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів на заняття посад фахівців із реформ

У Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за результатами відкритих конкурсів призначили 10 осіб на посади фахівців з реформ. Про це Укрінформу повідомили в департаменті забезпечення комунікацій та організаційної роботи Міненерговугілля. «У новостворені директорати в Міненерговугілля України через відкриті



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Міненерго планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів на заняття посад фахівців із реформ

У Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за результатами відкритих конкурсів призначили 10 осіб на посади фахівців з реформ. Про це Укрінформу повідомили в департаменті забезпечення комунікацій та організаційної роботи Міненерговугілля.

«У новостворені директорати в Міненерговугілля України через відкриті конкурси на заняття вакантних посад фахівців з питань реформ призначено 10 фахівців, а саме: 3-х генеральних директорів директоратів та 7 державних експертів експертних груп», - зазначили у відомстві.

Відповідно до штатного розпису Міненерговугілля загалом у директоратах на посади фахівців з реформ передбачено 63 штатні одиниці.

Протягом 2017-го і на початку 2018 року заявки на участь у конкурсах на посади фахівців з реформ у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості подали 795 кандидатів.

Відомство планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів.

Як повідомлялося, на роботу в Секретаріат Кабінету міністрів за результатами проведення відкритих конкурсів уже набрали 14 фахівців з питань реформ, у Міністерство соцполітики — 31 фахівця, Міністерство юстиції України - 20 фахівців, у Міносвіти — 14, Мінагрополітики — 8, Мінінфраструктури - 5 та Мінкультури — 2, у Держагентство з питань електронного урядування - 9.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман протягом минулого року неодноразово заявляв про намір у рамках реформування Кабміну восени 2017 року привести близько тисячі нових співробітників.

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