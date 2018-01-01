  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    У Міненерго призначили 10 фахівців з реформ із запланованих 63

    Міненерго планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів на заняття посад фахівців із реформ
    У Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за результатами відкритих конкурсів призначили 10 осіб на посади фахівців з реформ. Про це Укрінформу повідомили в департаменті забезпечення комунікацій та організаційної роботи Міненерговугілля. «У новостворені директорати в Міненерговугілля України через відкриті
    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка

    Міненерго планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів на заняття посад фахівців із реформ

    У Міністерство енергетики та вугільної промисловості України за результатами відкритих конкурсів призначили 10 осіб на посади фахівців з реформ. Про це Укрінформу повідомили в департаменті забезпечення комунікацій та організаційної роботи Міненерговугілля.

    «У новостворені директорати в Міненерговугілля України через відкриті конкурси на заняття вакантних посад фахівців з питань реформ призначено 10 фахівців, а саме: 3-х генеральних директорів директоратів та 7 державних експертів експертних груп», - зазначили у відомстві.

    Відповідно до штатного розпису Міненерговугілля загалом у директоратах на посади фахівців з реформ передбачено 63 штатні одиниці.

    Протягом 2017-го і на початку 2018 року заявки на участь у конкурсах на посади фахівців з реформ у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості подали 795 кандидатів.

    Відомство планує ще до квітня 2018 року продовжити практику проведення конкурсів.

    Як повідомлялося, на роботу в Секретаріат Кабінету міністрів за результатами проведення відкритих конкурсів уже набрали 14 фахівців з питань реформ, у Міністерство соцполітики — 31 фахівця, Міністерство юстиції України - 20 фахівців, у Міносвіти — 14, Мінагрополітики — 8, Мінінфраструктури - 5 та Мінкультури — 2, у Держагентство з питань електронного урядування - 9.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман протягом минулого року неодноразово заявляв про намір у рамках реформування Кабміну восени 2017 року привести близько тисячі нових співробітників.

    Читайте також статтю Як влаштуватись у міністерство на зарплату в 50 тисяч? Усі деталі кадрових конкурсів

    Читайте також
    Міненерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ