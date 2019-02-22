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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку планують скасувати обов'язковий продаж валютної виручки експортерами

    • Розсилка
    У Нацбанку планують скасувати обов'язковий продаж валютної виручки експортерами

    З 1 березня норму щодо обов’язкового продажу валютної виручки знизять з 50% до 30%

    Голова Національного банку України Яків Смолій повідомив, що Нацбанк планує повністю скасувати норму щодо продажу валютної виручки, яку отримують експортери.

    Про це повідомив Смолій під час конференції Американської торговельної палати у Києві 22 лютого.

    «В міру того, як будуть складатися ринкові умови, ми думаємо, що взагалі скасуємо цю норму», — заявив Смолій.

    Зазначимо, що з 1 березня норму щодо обов’язкового продажу валютної виручки знизять з 50% до 30%.

    Нагадаємо, що 13 грудня 2018 року Нацбанк продовжив обов’язковий продаж 50% валютної виручки для експортерів до 6 лютого 2019 року.

    Зазначимо, що в Україні діє правило, яке зобов’язує всі компанії, які отримують виручку в іноземній валюті (долари, євро, золото) продавати половину цієї виручки на міжбанківському ринку, обмінюючи її на гривні. Це правило запровадили для того, аби у більшій мірі контролювати курс валют та уникати його різких та непередбачуваних стрибків.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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