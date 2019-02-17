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    Економіка та фінанси

    У Нацбанку заявили, що гривневі депозити населення зросли на 3,9%

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    У Нацбанку заявили, що гривневі депозити населення зросли на 3,9%

    Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки

    За останній квартал 2018 року гривневі депозити населення зросли на 3,9%. Про це йдеться в «Огляді банківського сектору» регулятора.

    У НБУ це пояснюють поліпшенням курсових та інфляційних очікувань українців.

    Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: +7,8% та +6,7% за IV квартал.

    Валютні кошти населення скоротилися на 1.7% (+1,4% р/р) після зростання в попередньому кварталі.

    Головним чинником припливу коштів корпорацій були значні бюджетні витрати в останні дні року. У результаті цього гривневі корпоративні депозити зросли за грудень на 15,7%, зокрема в Приватбанку – на 19,7%. Цей сезонний приплив ліквідності спричинив додатковий попит банків на депозитні сертифікати НБУ в останні дні року.

    За IV квартал рівень доларизації депозитів населення знизився на 2,0 в. п., зокрема в результаті зміцнення гривні. На кінець року цей показник становив 47,3%.

    Таким чином, відновилася тенденція дедоларизації, що пригальмувалася у ІІІ кварталі через послаблення гривні.

    Національний банк банки фінанси
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