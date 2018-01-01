У «Національних дружинах» розповіли, за чиї гроші купують обмундирування

Ціна форми дружинника складає приблизно 600-700 грн

Члени громадської організації «Національні дружини» купують свою форму за власний кошт. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» Ігор Михайленко, командир «Нацдружин». «Купуємо за свої гроші. Є такий магазин «Мілітарист», він шиє форму, яка продається нашим активістам», —



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«Національні дружини»

Ціна форми дружинника складає приблизно 600-700 грн

Члени громадської організації «Національні дружини» купують свою форму за власний кошт. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» Ігор Михайленко, командир «Нацдружин».

«Купуємо за свої гроші. Є такий магазин «Мілітарист», він шиє форму, яка продається нашим активістам», — говорить Михайленко.

За його словами, ціна такої форми складає приблизно 600-700 грн.

На питання, чому куртки «Національних дружин» так схожі на беркутівські, Михайленко відповідає, що такий стиль найбільше відповідає вимогам роботи у місті.

«Ми взяли стиль «бите скло». Є такий тренд у військових, стиль. Ми в містах працюємо, не в лісах і не на території АТО. А для міст «бите скло» найзручніше. Якщо їхатимемо до зони так званої АТО, то і вдягатимемося відповідно», — пояснює командир «Нацдружин».

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут.