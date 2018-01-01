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    Економіка та фінанси

    У «Національних дружинах» розповіли, за чиї гроші купують обмундирування

    Ціна форми дружинника складає приблизно 600-700 грн
    Члени громадської організації «Національні дружини» купують свою форму за власний кошт. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» Ігор Михайленко, командир «Нацдружин». «Купуємо за свої гроші. Є такий магазин «Мілітарист», він шиє форму, яка продається нашим активістам», —
    • Сьогодні, 21:58
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    &laquo;Національні дружини&raquo;
    «Національні дружини»

    Ціна форми дружинника складає приблизно 600-700 грн

    Члени громадської організації «Національні дружини» купують свою форму за власний кошт. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» Ігор Михайленко, командир «Нацдружин».

    «Купуємо за свої гроші. Є такий магазин «Мілітарист», він шиє форму, яка продається нашим активістам», — говорить Михайленко.

    За його словами, ціна такої форми складає приблизно 600-700 грн.

    На питання, чому куртки «Національних дружин» так схожі на беркутівські, Михайленко відповідає, що такий стиль найбільше відповідає вимогам роботи у місті.

    «Ми взяли стиль «бите скло». Є такий тренд у військових, стиль. Ми в містах працюємо, не в лісах і не на території АТО. А для міст «бите скло» найзручніше. Якщо їхатимемо до зони так званої АТО, то і вдягатимемося відповідно», — пояснює командир «Нацдружин».

    Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета  охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут.

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