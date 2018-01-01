У СКМ заявляють, що за приватизацією «Укртелекому» стояли Хорошковський і Фірташ

В компанії Ахметова заявили, що Хорошковський купив «Укртелеком» у 2011 році

Лондонський арбітраж закрив очі на те, що кінцевим бенефіціаром австрійської групи ЕРІС, яка приватизувала у 2011 році «Укртелеком», був глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський, який, як випливає з інтерв'ю «Інтерфаксу-Україна» директора з міжнародних зв'язків і взаємин з інвесторами компанії СКМ Джока



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В компанії Ахметова заявили, що Хорошковський купив «Укртелеком» у 2011 році

Лондонський арбітраж закрив очі на те, що кінцевим бенефіціаром австрійської групи ЕРІС, яка приватизувала у 2011 році «Укртелеком», був глава Служби безпеки України Валерій Хорошковський, який, як випливає з інтерв'ю «Інтерфаксу-Україна» директора з міжнародних зв'язків і взаємин з інвесторами компанії СКМ Джока Мендоза-Вілсона, придбав дорогий актив у партнерстві з Дмитром Фірташем.

«У свідченнях Пітера Гольдшайдера як керуючого партнера групи EPIC і Роберта Шетлер-Джонса (займав пост заступника голови наглядової ради Group DF, що об'єднує активи Дмитра Фірташа) вказувалося, що Хорошковський був кінцевим бенефіціаром EPIC (пізніше - Raga) на момент приватизації, і саме він стояв за цією компанією. Було б правильно, щоб саме Raga/EPIC давав арбітражу пояснення щодо обставин участі голови Служби безпеки України у приватизації «Укртелекому» за участю його партнера Дмитра Фірташа», - каже Джок Мендоза-Вілсон.

Представник СКМ зазначив також, що саме попередні власники «Укртелекому» порушили інвестиційні зобов'язання перед Фондом держмайна України і подальшим покупцем активу в особі SCM Financial, що призвело до судових розглядів в Україні за позовом ФДМУ про повернення активів у власність держави і позовів в арбітражі Лондона з питань розірвання договору купівлі-продажу «Укртелекому» від 2013 року, між Raga/EPIC і SCM Financial.

«Ціна приватизації «Укртелекому» в 2011 році склала близько $1,3 мільярда. Свідки з боку Raga в арбітражі і Денис Горбуненко в своїх останніх інтерв'ю стверджують, що $300 мільйонів з цієї суми були зайняті EPIC і Хорошковським у пана Фірташа і його компанії Picabo. Питання: хто дав ще $1 мільярд на приватизацію «Укртелекому»? Навряд чи хто-небудь повірить, що у EPIC і Пітера Гольдшайдера були вільні гроші в такому розмірі для приватизації активу в Україні. Адже EPIC по суті - австрійська сімейна консалтингова та інвестиційна компанія з невеликими активами у сфері нерухомості і телекомунікації в Східній Європі. Також складно повірити, що Пітер Гольдшайдер зміг би залучити $1,3 мільярда у західних інвесторів для цієї покупки», - свідчить представник СКМ.

Він зазначив також, що перед продажем «Укртелекому» на користь SCM Financial у червні 2013 року компанію EPIC Telecom Invest Limited нібито викупив у Хорошковського Денис Горбуненко, який і перейменував її з EPIC Telecom в Raga.

«Але навряд чи хтось, хоч трохи знайомий з бізнесом в Україні, повірить, що статки пана Горбуненка становлять $1,3 мільярда, або що його підприємливість дозволила йому викупити у Хорошковського права вимоги до SCM Financial на суму в $860 мільйонів, як вони заявляють. Чи пан Хорошковський зробив пану Горбуненку такий подарунок? Історія пана Горбуненка в контексті його зв'язків з Родовід-банком, паном Фірташем і, кажуть, Надра-банком, добре відома в Україні. Виникає питання: чиї ж інтереси представляє пан Горбуненко як заявлений бенефіціар Raga і гіпотетичний одержувач $860 мільйонів від SCM Financial», - резюмував Джок Мендоза-Вілсон.