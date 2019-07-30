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    Економіка та фінанси

    У відділеннях «Укрпошти» вже можна розраховуватись картками

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    У відділеннях «Укрпошти» вже можна розраховуватись картками

    У відділеннях «Укрпошти» встановили 5 тисяч терміналів для безготівкового розрахунку

    У поштових відділеннях державної «Укрпошти»  встановили 5 тисяч терміналів для здійснення безготівкового розрахунку. Термінали встановлювали у відділеннях, які розташовані у населених пунктах, де проживає понад 2 тисячі осіб.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що у майбутньому в «Укрпошті» планують запровадити послугу зняття готівки за допомогою терміналів безготівкового розрахунку. Також при розрахунку за отримання посилок за допомогою платіжних карток, в «Укрпошті»  планують надавати знижки.

    Наразі «Укрпошта»  — єдина небанківська організація, яка отримала право у Нацбанку обслуговувати платіжні картки MasterCard та Visa. Також Укрпошта отримала ліцензію на здійснення грошових переказів.

    Раніше в «Укрпошті» повідомляли про плани отримати можливість випускати власні платіжні картки, без отримання ліцензії Нацбанку.

    Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у населених пунктах з населенням до 2 тисяч осіб.

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