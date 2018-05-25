У Webmoney пожалілися, що гроші чотирьох мільйонів клієнтів заблоковані

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WebMoney потрапила під санкції в Україні

У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми у правовому полі

У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.

«Звичайно, ніхто серед чиновників не потурбувався про інтереси 4 млн простих українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані цим безвідповідальним рішенням», - йдеться в заяві компанії.

У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми в правовому полі.

«Наша мета - захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки ми не виключаємо, що на вітчизняні судові органи здійснюватиметься політичний тиск», - відзначили в Webmoney.UA.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Список санкцій оприлюднили на сайті президента України.