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    У Webmoney пожалілися, що гроші чотирьох мільйонів клієнтів заблоковані

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    WebMoney потрапила під санкції в Україні - У Webmoney пожалілися, що гроші чотирьох мільйонів клієнтів заблоковані
    WebMoney потрапила під санкції в Україні

    У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми у правовому полі

    У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.

     «Звичайно, ніхто серед чиновників не потурбувався про інтереси 4 млн простих українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані цим безвідповідальним рішенням», - йдеться в заяві компанії.

    У компанії говорять, що працюють над вирішенням проблеми в правовому полі.

    «Наша мета - захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українського, оскільки ми не виключаємо, що на вітчизняні судові органи здійснюватиметься політичний тиск», - відзначили в Webmoney.UA.

    Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

    Список санкцій оприлюднили на сайті президента України.

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