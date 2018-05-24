

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щодо WebMoney інтернет-провайдерам забороняють надавати послуги доступу в інтернеті до ресурсів/сервісів, зокрема до 40 субдоменів

Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку антиросійських санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Список санкцій оприлюднили на сайті президента України.

У списку юридичних осіб, стосовно яких застосовуються санкції, зазначено ТОВ «ВМ Трансфер ЛТД» (WM Transfer Ltd, Литва).

Санкції передбачають такі заходи:

блокування активів (тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися майном, що належить компанії);

обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню коштів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

На цю компанію також поширюються й інші санкції, зокрема:

заборона на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення коштів на рахунках та вкладах на території іншої держави, на ввезення та вивезення з України валютних цінностей;

заборона реєстрації НБУ учасника міжнародної платіжної системи;

заборона передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, згідно з санкціями, щодо WebMoney інтернет-провайдерам забороняють надавати послуги доступу в інтернеті до ресурсів/сервісів, зокрема до 40 субдоменів.

Аналогічні санкції вводяться стосовно компаній «ВМР» та «ВебМаніРу».

Санкції запроваджуються терміном на три роки.

24 травня Адміністрація президента оприлюднила оновлений перелік санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони 2 травня запровадила санкції щодо юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із так званими «виборами» в анексованому Криму.

Порошенко підписав відповідний указ про введення санкцій проти Росії 18 травня.