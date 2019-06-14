У Закарпатті рівень розрахунків за газ вищий на 21%, ніж по всій Україні новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За п’ять місяців 2019 року закарпатці сплатили за газ 1,4 млрд грн

Рівень розрахунків за газ, спожитий населенням Закарпаття за п’ять місяців поточного року, покращився. Станом на 1 червня закарпатці боргують 1 млрд 63 млн грн, що на 13% менше від суми боргу станом на 1 січня 2019 року.

За інформацією директорки ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторії Томинець, на Закарпатті рівень розрахунків за вказаний період перевищує середній по Україні на 21%.

«Такому результату сприяло кілька чинників. Зокрема, жорсткий контроль за платіжною дисципліною. Кількість відключень боржників зросла на 42% у порівнянні з минулим роком, а 484 справи передано до суду для стягнення заборгованості в судовому порядку. Можливість нарахування пені за прострочення оплати також стимулювало людей вчасно розраховуватися за спожитий газ. Крім того, з певною категорією громадян Товариство уклало договір реструктуризації боргу. А ще на Закарпатті 99% помешкань, в яких використовується природний газ, оснащені лічильниками», – зазначила Вікторія Томинець.

Підвищенню рівня оплат також сприяють і клієнтські сервіси. Найпопулярнішими з них є «Особистий кабінет», мобільний додаток 104Mobile, чат-бот «7104ua» у месенджері Viber.

Однак, рівень розрахунків міг бути ще кращим, якби НКРЕКП привело до єдиних стандартів систему обліку газу та усунуло колізії в законодавстві, які призводять до різного тлумачення суб’єктами взаємовідносин питання приведення до стандартних умов обсягу спожитого газу.

«Такі суперечності призводять до того, що майже 64 тисячі споживачів (23,2%) сплачують за газ приведений до стандартних умов, оскільки у них встановлені лічильники з термокомпенсаторами. А іншим Оператор ГРМ здійснює таке приведення за допомогою коефіцієнтів, що затверджені наказом Мінпаливенерго. Однак, споживачі через неоднозначну позицію НКРЕКП, цей обсяг не оплачують», – пояснила начальник відділу розрахунків ТОВ «Закарпатгаз Збут» Олена Токльонок.

Загалом за п’ять місяців поточного року закарпатці сплатили за газ 1,4 млрд грн, з яких майже 1,2 млрд грн (88%) отримав НАК «Нафтогаз України».