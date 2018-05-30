У Запорізькій області протягом року кількість онлайн-платежів за газ збільшилась вдвічі

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До послуг споживачів природного газу Запорізької області представлені платіжні системи: iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Приват 24 і Portmone.com

З початку року понад 70 тис. клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут» розрахувалися за газ через онлайн сервіси. Це в 1,8 рази більше, ніж в січні-квітні минулого року.

Популярність онлайн платежів серед клієнтів «Запоріжгаз Збуту» пов'язана з їх зручністю, швидкістю проведення платежів, а головне - відсутністю черг.

Зараз до послуг споживачів природного газу Запорізької області представлені платіжні системи: iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Приват 24 і Portmone.com. Заплатити за газ онлайн можна також безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua. З березня для онлайн кабінету на 104.ua відкрита можливість оплати за газ через платформу Master Pass. Це дозволяє спростити онлайн платежі: платформа Master Pass є електронним гаманцем, за допомогою якого можна розрахуватися в інтернеті без введення реквізитів платіжних карток.

Сервіс дозволяє зберегти шаблон платежу, зберегти картку для розрахунку або користуватися електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до проведення операції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, при бажанні її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника вже протягом одного-двох днів.

«Наша компанія пропонує своїм клієнтам ряд сучасних послуг, в т.ч. і дистанційні онлайн сервіси для розрахунків за надані послуги з газопостачання. Маючи банківську карту і доступ до інтернету, вони можуть вибирати для себе найбільш зручний дистанційний спосіб оплати без черг і не виходячи з дому», - каже директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

Серед додаткових можливостей Особистого кабінету - інформація про стан особового рахунку, історія платежів і нарахування за субсидіями, письмові консультації або замовлення зворотнього дзвінка.