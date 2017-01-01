Україна цього року експортувала рекордну кількість меду

Майже кожен десятий кілограм експортованого меду поставила Херсонська область

Цього року Україна встановила рекорд з експорту меду за перші 3 річні квартали — 46, 2 тис. т меду на суму 86,9 млн дол. Майже кожен десятий кілограм експортованого меду поставила Херсонська область, з яких 60 % надійшли в країни ЄС, повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Олександр Паливода на своїй сторінці



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Майже кожен десятий кілограм експортованого меду поставила Херсонська область

Цього року Україна встановила рекорд з експорту меду за перші 3 річні квартали — 46, 2 тис. т меду на суму 86,9 млн дол. Майже кожен десятий кілограм експортованого меду поставила Херсонська область, з яких 60 % надійшли в країни ЄС, повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА Олександр Паливода на своїй сторінці в Facebook.

Протягом перших трьох кварталів Херсонщина експортувала 4,4 тис тонн меду на суму 7 534 тис.дол, і це становить 9,3% від загального українського експорту.

«Наступного року ми очікуємо появу нових гравців на експортному полі і станеться це завдяки активній роботі Херсонської обласної спілки бджолярів, яка створена цього року за сприяння Департаменту агропромислового розвитку», — зазначив Паливода.

За його словами, спілка разом з проектами міжнародної технічної допомоги організовує семінари та конференції, щоб допомогти херсонським пасічникам, більшість з яких виробляють мед на рівні хобі, перетворити цю справу на професійний високоприбутковий бізнес.