Україна має всі шанси підвищити мінімальну зарплату до 4100 грн без впливу на інфляцію, — віце-прем'єр
- Сьогодні, 16:26
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Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко
Розенко також зазначає: підвищення зарплат надасть додатковий ресурс для підвищення пенсій
В уряді впевнені, що підвищити мінімальні зарплати до 4100 гривень наступного року вдасться без ефекту на інфляцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
Він підтримав ініціативу президента Петра Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень наступного року.
«Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплати 4100 гривень у 2018 році у неінфляційний спосіб», — наголосив Розенко.
За його словами, це також надасть додатковий ресурс надходжень до Песійного Фонду, що призведе і до підвищення пенсій.