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    Україна має всі шанси підвищити мінімальну зарплату до 4100 грн без впливу на інфляцію, — віце-прем'єр

    Розенко також зазначає: підвищення зарплат надасть додатковий ресурс для підвищення пенсій
    В уряді впевнені, що підвищити мінімальні зарплати до 4100 гривень наступного року вдасться без ефекту на інфляцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Він підтримав ініціативу президента Петра Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень наступного року.  [READ_MORE]
    • Сьогодні, 16:26
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    &nbsp;Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко
     Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко

    Розенко також зазначає: підвищення зарплат надасть додатковий ресурс для підвищення пенсій

    В уряді впевнені, що підвищити мінімальні зарплати до 4100 гривень наступного року вдасться без ефекту на інфляцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

    Він підтримав ініціативу президента Петра Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати до 4100 гривень наступного року. 

    «Рівень життя і добробут працюючої людини має бути підвищено. Переконаний, ми маємо всі шанси досягнути мінімальної зарплати 4100 гривень у 2018 році у неінфляційний спосіб», — наголосив Розенко.

    За його словами, це також надасть додатковий ресурс надходжень до Песійного Фонду, що призведе і до підвищення пенсій.

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