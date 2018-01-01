Україна минулого року збільшила експорт електроенергії на 35%

В Білорусь і Росію в січні-листопаді минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася

Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4 млрд 707,6 млн кВт-год. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Поставки електроенергії з енергоострова



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В Білорусь і Росію в січні-листопаді минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася

Україна в січні-листопаді 2017 року збільшила експорт електроенергії на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 4 млрд 707,6 млн кВт-год.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Поставки електроенергії з енергоострова Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 6,9% (на 183,9 млн кВт-год) - до 2 млрд 848,9 млн кВт-год.

Поставки електроенергії до Польщі знизилися на 6,6% (на 54,9 млн кВт-год) - до 780,1 млн кВт-год.

Поставки електроенергії в Молдову становили 1 млрд 78,6 млн кВт-год проти 3,7 млн кВт-год за 11 місяців минулого року.

В Білорусь і Росію в січні-листопаді минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася.

При цьому в листопаді 2017 року експорт української електроенергії становив 258,6 млн кВт-год, що на 22,3% (на 74,3 млн кВт-год) менше, ніж в листопаді-2016.