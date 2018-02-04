Україна – на 77 місці у рейтингу верховенства права

У рейтингу верховенства права Україна випередила Росію

У світовому рейтингу верховенства права, складеному міжнародною організацією World Justice Project, Україна опинилася на 77 місці. Всього рейтинг охоплює 113 країн, ґрунтується на дослідженні більш ніж 110 тис. домогосподарств та опитуваннях 3 тисяч експертів. Індекс верховенства права був розроблений в 2010 році. Він вимірює досягнення країн у



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У рейтингу верховенства права Україна випередила Росію

У світовому рейтингу верховенства права, складеному міжнародною організацією World Justice Project, Україна опинилася на 77 місці. Всього рейтинг охоплює 113 країн, ґрунтується на дослідженні більш ніж 110 тис. домогосподарств та опитуваннях 3 тисяч експертів.

Індекс верховенства права був розроблений в 2010 році. Він вимірює досягнення країн у сфері забезпечення правового середовища. Дані об'єднуються у вісім показників – обмеження повноважень інститутів влади, відсутність корупції, порядок і безпека, захист основних прав, прозорість інститутів влади, дотримання законів, цивільне правосуддя, кримінальне правосуддя.

У нинішньому рейтингу (2017-2018) року Україна піднялася на одну позицію в порівнянні з минулим роком (2016, - ред.).

Країни з найвищим рівнем верховенства права - Данія, Норвегія і Фінляндія. Найгірше справи йдуть в Афганістані, Камбоджі і Венесуелі. Автори звіту відзначають, що після публікації останнього звіту відкат в питанні верховенства права був глобальним.

Україна стала 8 з 13 країн регіону Східної Європи та Центральної Азії (Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Македонія, Молдова, Росія, Сербія, Туреччина, Україна, Узбекистан) і 11 з 30 країн з низьким середнім рівнем доходу (Бангладеш, Болівія, Камбоджа, Камерун, Кот-Д'івуар, Єгипет, Ель Сальвадор, Грузія, Гана, Гватемала, Гондурас, Індія, Індонезія, Йорданія, Кенія, Киргизстан, Молдова, Монголія, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Шрі-Ланка, Туніс, Україна, Узбекистан, В'єтнам, Замбія).

Зазначимо, що Росія зайняла 89 сходинку у цьому рейтингу. Грузія - 38 місце, Казахстан - 64, Білорусь – 65.

Джерело: 112 Україна