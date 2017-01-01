Україна обмінялася досвідом з Литвою у виведенні та демонтажі атомних електростанцій

Президент України підписав низку угод в «енергетичній» співпраці з Литвою

Під час робочого візиту до Литви Президент України Петро Порошенко підписав Меморандум про взаєморозуміння між Міненерго України та Міненерго Литви щодо стратегічної співпраці. Така співпраця передбачає обмін досвідом у розвитку газових ринків двох країн, виведенні з експлуатації та демонтажі атомних електростанцій, сфері відновлюваних джерел



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Президент України підписав низку угод в «енергетичній» співпраці з Литвою

Під час робочого візиту до Литви Президент України Петро Порошенко підписав Меморандум про взаєморозуміння між Міненерго України та Міненерго Литви щодо стратегічної співпраці. Така співпраця передбачає обмін досвідом у розвитку газових ринків двох країн, виведенні з експлуатації та демонтажі атомних електростанцій, сфері відновлюваних джерел енергії, зокрема у проектах «чистої» енергетики з використанням енергії сонця, біомаси. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері енергоефективності та енергозберігаючих технологій, у питаннях створення електроенергетичного ринку та системи передачі синхронного з’єднання з континентальною Європою тощо шляхом інституційної співпраці у рамках функціонування відповідної робочої групи.

Президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з литовською колегою заявив, що для України дуже цікавий досвід Литви у створенні терміналу скрапленого газу.

«Ми вважаємо, що це ефективний проект, який забезпечує енергетичну незалежність Литви, і не тільки Литви. Сьогодні підписана низка угод, і вважаю, що це поглиблює співробітництво між міністерствами енергетики обох країн», — сказав Порошенко.