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    Економіка та фінанси

    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів

    Омелян повідомив важливу новину про виділення кредиту ЄБРР на залізничну ділянку
    У Києві підписано гарантійну угоду про виділення Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредиту в обсязі 150 млн. євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Про це у своєму Facebook повідомив міністр інфраструктури України
    • Сьогодні, 12:34
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    Омелян повідомив важливу новину про виділення кредиту ЄБРР на залізничну ділянку

    У Києві підписано гарантійну угоду про виділення Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредиту в обсязі 150 млн. євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Про це у своєму Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    За його словами, підписання угоди відбулося 30 грудня.

    «[Угода] дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів; підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20 – 25% і, відповідно, скоротити термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів. Реалізація цього проекту дозволить створити більше 300 нових робочих місць», - запевнив міністр.

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    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів
    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів
    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів
    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів
    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів
    Україна отримає кредит для побудови ще однієї колії в напрямку миколаївських портів

    Омелян додав, що завдяки електрифікації витрати УЗ на транспортування зменшуються у сім разів, порівняно з дизельною тягою.

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