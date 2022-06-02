Україна отримає від Євросоюзу €330 млн допомоги: на що розподілять кошти

Кошти розраховані на підтримку населення, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України

Україна отримає від Європейського союзу 330 млн євро допомоги в межах Програми з підтримки України в надзвичайних ситуаціях. Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала у своєму Twitter.

«Разом з Катаріною Матерновою (заступник гендиректора Генерального директорату з сусідства та переговорів про розширення Єврокомісії, – ред.) підписала надзвичайний пакет Європейського союзу у розмірі 330 млн євро», – написала Стефанішина.

Зокрема, угода передбачає надання фінансової, технічної та іншої допомоги для:

забезпечення доступу населення до їжі, готівки, охорони здоров’я та гігієни, житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та інших відповідних товарів під час та одразу після завершення військового конфлікту;

посилення захисту цивільного населення, активістів та інших жертв військового конфлікту;

підтримки українських учнів та студентів-біженців та систем освіти в країнах, які їх приймають;

підтримки ВПО і осіб, які повернулися, на всіх рівнях (від початкової до вищої освіти та професійної підготовки);

підтримки органів державної влади України;

забезпечення доступу до засобів захисту цивільному населенню, медичним працівникам і службам екстреного реагування;

підтримки подальшої імплементації Угоди про асоціацію/ПВЗВТ;

підтримки відповідних закладів культури України, громадських установ та організацій, які працюють у сфері культури та творчості і займаються збереженням культурної спадщини України;

підтримки планування на випадок надзвичайних обставин для кращого проведення рятувальних робіт після завершення війни / під час припинення вогню;

придбання та розповсюдження комплектів сільськогосподарського інвентарю серед малих фермерських господарств, що розташовані в районах, які постраждали від військового конфлікту, або районах, де були порушені ланцюжки поставок;

забезпечення безперервної діяльності, фінансової та іншої підтримки малим фермерським господарствам і підприємствам, зокрема для відновлення бізнесу за кордоном;

підвищення спроможності і фінансової стійкості організацій громадянського суспільства та ЗМІ;

стратегічного планування та відновлення внаслідок військового конфлікту цивільної і транспортної інфраструктури;

підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.