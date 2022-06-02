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    Економіка та фінанси

    Україна отримає від Євросоюзу €330 млн допомоги: на що розподілять кошти

    Ольга Стефанішина разом&nbsp;Катаріною Матерновою&nbsp;підписали надзвичайний пакет ЄС у розмірі 330 млн євро - Україна отримає від Євросоюзу €330 млн допомоги: на що розподілять кошти
    Ольга Стефанішина разом Катаріною Матерновою підписали надзвичайний пакет ЄС у розмірі 330 млн євро
    фото: Ольга Стефанішина/Twitter

    Кошти розраховані на підтримку населення, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України

    Україна отримає від Європейського союзу 330 млн євро допомоги в межах Програми з підтримки України в надзвичайних ситуаціях. Про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала у своєму Twitter.

    «Разом з Катаріною Матерновою (заступник гендиректора Генерального директорату з сусідства та переговорів про розширення Єврокомісії, – ред.) підписала надзвичайний пакет Європейського союзу у розмірі 330 млн євро», – написала Стефанішина.

    Зокрема, угода передбачає надання фінансової, технічної та іншої допомоги для:

    • забезпечення доступу населення до їжі, готівки, охорони здоров’я та гігієни, житла, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та інших відповідних товарів під час та одразу після завершення військового конфлікту;
    • посилення захисту цивільного населення, активістів та інших жертв військового конфлікту;
    • підтримки українських учнів та студентів-біженців та систем освіти в країнах, які їх приймають;
    • підтримки ВПО і осіб, які повернулися, на всіх рівнях (від початкової до вищої освіти та професійної підготовки);
    • підтримки органів державної влади України;
    • забезпечення доступу до засобів захисту цивільному населенню, медичним працівникам і службам екстреного реагування;
    • підтримки подальшої імплементації Угоди про асоціацію/ПВЗВТ;
    • підтримки відповідних закладів культури України, громадських установ та організацій, які працюють у сфері культури та творчості і займаються збереженням культурної спадщини України;
    • підтримки планування на випадок надзвичайних обставин для кращого проведення рятувальних робіт після завершення війни / під час припинення вогню;
    • придбання та розповсюдження комплектів сільськогосподарського інвентарю серед малих фермерських господарств, що розташовані в районах, які постраждали від військового конфлікту, або районах, де були порушені ланцюжки поставок;
    • забезпечення безперервної діяльності, фінансової та іншої підтримки малим фермерським господарствам і підприємствам, зокрема для відновлення бізнесу за кордоном;
    • підвищення спроможності і фінансової стійкості організацій громадянського суспільства та ЗМІ;
    • стратегічного планування та відновлення внаслідок військового конфлікту цивільної і транспортної інфраструктури;
    • підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

    Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.

    Раніше повідомлялося, що Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна отримає від Євросоюзу €330 млн допомоги: на що розподілять кошти