Україна посідає 13-те місце серед виробників сталі



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Лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай

У червні 2019 року у порівнянні з червнем минулого року українські металурги скоротили виробництво сталі на 3% - до 1,659 мільйона тонн, зберігши при цьому 13-те місце в списку світових виробників цієї продукції. Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно з повідомленням, за підсумками червня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 87,5 мільйона тонн (зростання на 10% до червня 2018 року). Далі йдуть Індія (9,3 мільйона тонн, +4%), Японія (8,8 мільйона тонн, +0,4%), США (7,3 мільйона тонн, +3,1%), Південна Корея (5,96 мільйона тонн, -2,6%), Росія (5,88 мільйона тонн, -2,6%), Німеччина (3,4 мільйона тонн, -5,8%), Бразилія (2,8 мільйона тонн, -3,1%), Туреччина (2,7 мільйона тонн, -11%), Іран (2,16 мільйона тонн, +6,1%), Італія (2,1 мільйона тонн, -2,5%), Тайвань (1,96 мільйона тонн, -0,3%).

Загалом в червні 2019 року у порівнянні з червнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, збільшили виробництво сталі на 4,6% - до 158,98 мільйона тонн.

За підсумками січня-червня поточного року Україна збільшила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 5,2% - до 10,93 мільйона тонн, зберігши 13-е місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Як повідомлялося, у період із січня по червень цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року скоротився експорт металу з України.