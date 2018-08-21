Україна скоротила експорт соняшникової олії



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Соняшникова олія

Основними напрямками експорту української соняшникової олії залишаються Індія, країни ЄС і Китай

У липні цього року експорт соняшникової олії з України становив 422 тисячі тонн. Це на 3,2% менше порівняно з минулим місяцем і на 17,3% порівняно з липнем минулого сезону.

Про це повідомляє «УкрАгроКонсалт».

Зазначається, що основними напрямками експорту української соняшникової олії залишаються Індія (45% від усього експорту), країни ЄС (26%) і Китай (9%).

Індія, незважаючи на зростання імпортного мита, збільшила закупівлі порівняно з минулим сезоном на 21,4%. У свою чергу ЄС і Китай скоротили імпорт на 17,5% і 13,9% відповідно.

Загальна кількість торгових партнерів України на ринку соняшникової олії перевищує 120 країн, включаючи нові напрямки експорту.

Також повідомляється, що з вересня до липня 2017/18 маркетингового року експорт соняшникової олії становив 4,9 млн тонн проти 5,4 млн тонн роком раніше. За підсумками липня відставання від показників минулого рекордного сезону збільшилося до 8,5%.

«Незважаючи на скорочення обсягів відвантажень протягом останніх чотирьох місяців, сезонні показники з виробництва соняшникової олії в Україні залишаються близькими до рекордного рівня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у серпні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що експорт в ЄС зріс на 35%.

Натомість Міністерство економічного розвитку та торгівлі повідомляло, що в грошовому обчисленні за шість місяців 2018 року експорт товарів і послуг з України в ЄС зріс на $1,8 млрд порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становив $11,2 млрд.

Станом на січень-червень 2018 року Україна найбільше продає в ЄС: метали і вироби з них - $2,4 млрд, механічне і електрообладнання, машини і механізми - $1,5 млрд, продукція рослинного походження - $1,3 млрд.