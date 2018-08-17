Гройсман стверджує, що експорт в ЄС зріс на 35%



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Володимир Гройсман озвучив несподівано високі показники експорту в ЄС

У грошовому обчисленні за шість місяців 2018 року експорт товарів і послуг з України в Євросоюз зріс на $1,8 млрд

За підсумками першого півріччя експорт товарів і послуг з України в Євросоюз зріс на 35%. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у п'ятницю, 17 серпня.

«За підсумками першого півріччя маємо непоганий плюс. Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів: +12,7% - зростання товарного експорту, +5,7% - зростання експорту послуг, +35% - зростання експорту товарів і послуг у ЄС», - написав Гройсман у Facebook.

Натомість Міністерство економічного розвитку та торгівлі напередодні повідомило, що в грошовому обчисленні за шість місяців 2018 року експорт товарів і послуг з України в ЄС зріс на $1,8 млрд порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становив $11,2 млрд.

Станом на січень-червень 2018 року Україна найбільше продає в ЄС: метали і вироби з них - $2,4 млрд, механічне і електрообладнання, машини і механізми - $1,5 млрд, продукція рослинного походження - $1,3 млрд.