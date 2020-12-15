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    Економіка та фінанси

    Україна тільки виграла від формули «Роттердам+», – нардеп

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    У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи &laquo;Роттердам+&raquo; підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд - Україна тільки виграла від формули «Роттердам+», – нардеп
    У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи «Роттердам+» підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд

    Формула «Роттердам+» діяла з травня 2016 по червень 2019 року

    Завдяки формулі ціноутворення на вугілля «Роттердам+» українські шахтарі отримали можливість продавати вугілля за ринковою ціною, інвестувати і прогнозувати свою роботу.

    Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб за результатами засідання в антикорупційному комітеті, на якому Спеціалізована антикорупційна прокуратура обґрунтовувала законність рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Нардеп додала, що Україна насправді  виграла від формули ринкових цін на вугілля, так само як вона виграла від формульного ціноутворення на газ, що підтвердили міжнародні партнери включно з МВФ

    «Я не спеціаліст в правоохоронній системі чи антикорупційній інфраструктурі, але з точки зору члена комітету з питань енергетики, переконана, що все що ми сьогодні почули на антикорупційному комітеті вкотре підтвердило обґрунтованість закриття цієї ганебної для шахтарів справи», – підсумувала Вікторія Гриб.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

    З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі «Роттердам+», за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

    У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

    Теги: прокуратура НАБУ вугілля Офіс Генерального прокурора Антикорупційний суд Роттердам+ Вищий антикорупційний суд Вікторія Гриб
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