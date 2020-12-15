Україна тільки виграла від формули «Роттердам+», – нардеп

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи «Роттердам+» підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд

Формула «Роттердам+» діяла з травня 2016 по червень 2019 року

Завдяки формулі ціноутворення на вугілля «Роттердам+» українські шахтарі отримали можливість продавати вугілля за ринковою ціною, інвестувати і прогнозувати свою роботу.

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб за результатами засідання в антикорупційному комітеті, на якому Спеціалізована антикорупційна прокуратура обґрунтовувала законність рішення про закриття справи «Роттердам+».

Нардеп додала, що Україна насправді виграла від формули ринкових цін на вугілля, так само як вона виграла від формульного ціноутворення на газ, що підтвердили міжнародні партнери включно з МВФ

«Я не спеціаліст в правоохоронній системі чи антикорупційній інфраструктурі, але з точки зору члена комітету з питань енергетики, переконана, що все що ми сьогодні почули на антикорупційному комітеті вкотре підтвердило обґрунтованість закриття цієї ганебної для шахтарів справи», – підсумувала Вікторія Гриб.

Нагадаємо, формула «Роттердам+», за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі «Роттердам+», за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.