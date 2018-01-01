Україна увійшла в десятку «найдепресивніших» економік світу за версією Bloomberg

Україна виросла в рейтингу до сьомої позиції з п'ятої

Bloomberg представив нову версію рейтингу «депресивних» економік світу — його очолила Венесуела. У цьому році до рейтингу, який формується на прогнозах щодо інфляції та безробіття на майбутній рік, увійшли 66 країн. Індекс «нещастя» Венесуели дорівнює 1872 пунктах, країна визнається агентством найгіршою економікою



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Україна виросла в рейтингу до сьомої позиції з п'ятої

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Bloomberg представив нову версію рейтингудепресивних» економік світу — його очолила Венесуела. У цьому році до рейтингу, який формується на прогнозах щодо інфляції та безробіття на майбутній рік, увійшли 66 країн.

Індекс «нещастя» Венесуели дорівнює 1872 пунктах, країна визнається агентством найгіршою економікою світу четвертий рік поспіль. Причому в 2018 році ситуація у Венесуелі стане гірше як мінімум у три рази, прогнозує Bloomberg, так як в 2017 році Венесуела набрала 499,7 пункту.

Друге місце в рейтингу в 2018 році зайняла Південна Африка (1833,1 пункту), далі йдуть Аргентина (1827,1 пункту), Єгипет (1826,4 пункту), Греція і Туреччина (по 1820,6 пункту), Україна (1817,8 пункту), Іспанія (1817,3 пункту), Бразилія (1815,8 пункту) і Саудівська Аравія (1815,4 пункту).

Україна виросла в рейтингу на сьомій позиції з п'ятою; Іспанія зберегла за собою восьме місце; Єгипет, незважаючи на невисоке четверте місце, теж демонструє позитивну динаміку: у рейтингу на 2017 рік Єгипет займав друге місце.

Статус найменш «нещасної» економіки світу отримав Таїланд, слідом за ним йде Сінгапур.

«Індекс нещастя» країни ґрунтується на споконвічному уявленні про те, що низька інфляція і безробіття є показниками того, наскільки добре живеться резидентам економіки», — пише Bloomberg. В той же час постійно низькі ціни можуть бути ознакою поганого попиту, а занадто низька безробіття шкодить працівникам, які хочуть краще працевлаштуватися.

Результати відображають прогноз по світовій економіці, який залишається в цілому позитивним: у 2018 році очікується зростання світової економіки на 3,7%.

Як зазначає Bloomberg, найкращу динаміку зростання рейтингу показала Мексика, наблизилася на 16 позицій до статусу найменш «нещасної» країни, Румунія, навпаки, опустилася на 16 місць, зайнявши 34-ю позицію.