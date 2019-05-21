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    Економіка та фінанси

    Україна вводить заборонні мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови

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    <span>Цементна фабрика у Білорусі</span> - Україна вводить заборонні мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови
    Цементна фабрика у Білорусі

    Мито стягуватиметься протягом п’яти років

    Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 21 травня ухвалила рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт в Україну цементних клінкерів та портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.

    Про це йдеться у повідомленні міністерства економічного розвитку.

    «МКМТ встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 років. Водночас, частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдова у загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту з цих країн», – йдеться у повідомленні.

    МКМТ водить мито у розмірі 114,95% з товару походженням з Росії; 57,03% – з Білорусі; 94,46% – з Молдови.

    Мито стягуватиметься протягом п’яти років.

    Білорусь Росія Молдова торгівля імпорт Україна
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