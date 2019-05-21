Україна вводить заборонні мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цементна фабрика у Білорусі

Мито стягуватиметься протягом п’яти років

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 21 травня ухвалила рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт в Україну цементних клінкерів та портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.

Про це йдеться у повідомленні міністерства економічного розвитку.

«МКМТ встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 років. Водночас, частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдова у загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту з цих країн», – йдеться у повідомленні.

МКМТ водить мито у розмірі 114,95% з товару походженням з Росії; 57,03% – з Білорусі; 94,46% – з Молдови.

Мито стягуватиметься протягом п’яти років.